Endúr-selskap sikrer seg ny kontrakt

Stockholms Vattenentreprenader AB, som er et heleid datterselskap av Endúr-eide Marcon, har blitt tildelt flere kontrakter sentralt i Stockholmsregionen, opplyses det i en børsmelding.

Verdien på kontraktene er på 172 millioner svenske kroner.

Oppdragsgiver er Stockholm Vatten AB. Bestilling av materialer starter andre kvartal 2022 og arbeid på stedet starter i tredje kvartal 2022.

– Tildelingen av de nye kontraktene er en bekreftelse og anerkjennelse for det gode arbeidet som nedlegges i Marcon hver dag, og omfatter oppgaver som vår organisasjon har en lang historie for å mestre meget godt. Helt i tråd med våre forventninger fortsetter markedet å være sterkt for segmentet marin infrastruktur på tvers av landegrensene, uttaler konsernsjef Jeppe Raaholt i Endúr i en kommentar.

(TDN Direkt)