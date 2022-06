Nordic Mining sikrer salgsavtale og frisk egenkapital

Nordic Mining har gjennom sitt heleide datterselskap Nordic Rutile AS inngått en femårig avtaksavtale for salg av rutil med japanske Iwatani Corporation, opplyses det i en børsmelding.

Avtalen omfatter levering av totalt 100.000 tonn naturlig rutilkonsentrat, tilsvarende 20.000 tonn pr. år over fem år. Avtalen kan ifølge meldingen fornyes i treårs perioder.

Det japanske selskapet forplikter seg samtidig til å delta i emisjonen i Nordic Mining med i overkant av 190 millioner kroner, tilsvarende 20 millioner dollar på avtaletidspunktet. Tegning skal skje til samme kurs som andre aksjonærer vil få tilbud om.

«Vilkår, tidspunkt og transaksjonsstruktur for denne emisjonen vil bli annonsert etter hvert. Emisjonsdeltagelsen forutsetter at Nordic Mining lykkes med hele prosjektfinansieringen for Engebø-prosjektet, som forventes å bli i overkant av 250 millioner dollar bestående av gjeld, egenkapital og mulig hybridkapital og/eller royalty», heter det.