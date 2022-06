Nel Hydrogen Electrolyser, datterselskap av Nel, har blitt tildelt en kontrakt for et alkalisk elektrolysørsystem fra Glencore Nikkelverk i Kristiansand, ifølge en børsmelding fra Nel torsdag.

Det grønne hydrogenet fra elektrolysørsystemet skal brukes til produksjon av saltsyre.

Kontrakten har en verdi på over 3 millioner euro, og levering av utstyret forventes å være medio 2023.

Glencore Nikkelverk er allerede kjent med alkalisk elektrolysørteknologi, da selskapet i dag driver et tilsvarende elektrolysørsystem ved anlegget i Kristiansand, også dette levert av Nel.

Nel er det første dedikerte hydrogenselskapet listet på Oslo Børs, og har sine røtter fra hydrogenaktivitetene i Norsk Hydro. Nels hovedprodukter er hydrogenproduksjonsanlegg for industri og energiformål, hydrogenstasjoner for transportsektoren, samt lagringsløsninger for fornybar energi.

– Et langt forhold

Nel ble gjenvalgt som leverandør i en konkurranseutsatt anbudsprosess i forbindelse med at Glencore Nikkelverk skal utvide produksjonen av saltsyre. Nikkelverket har produsert hydrogen til internt bruk i mer enn 60 år.

Senior Tender Manager Henning Langås i Nel uttaler i børsmeldingen at selskapet ser frem til å styrke forholdet til Glencore gjennom prosjektgjennomføringen «og utover».

Adm. direktør Nils G. Gjelsten i Glencore Nikkelverk går lenger – han lover Nel langt på vei status som hoffleverandør til selskapet.

– Hydrogen er en viktig innsatsfaktor i våre prosesser og svært høy pålitelighet kreves. Vi er glade for å fortsette et langt forhold til Nel og deres velprøvde og pålitelige alkaliske elektrolysørsystemer, sier Gjelsten i pressemeldingen.

Meldingen om den «beskjedne» kontrakten verdt rundt 30 millioner norske kroner, ga ingen løft for Nel-aksjen på en negativ Oslo Børs. Torsdag tidlig ettermiddag er Nel ned 1,8 prosent og handles for 14 kroner på børsen.