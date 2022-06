Yara klargjør datter for børsnotering

Yara International vil gjøre en intern omorganisering og overføre selskapets Clean Ammonia-virksomhet til et heleid datterselskap, går det frem av en børsmelding torsdag kveld.

Den interne omorganiseringen gjennomføres som et forberedende skritt for en potensiell børsnotering av Yara Clean Ammonia (YCA) på Oslo Børs, opplyses det i meldingen, hvor det vises til meldingen 4. mai om at selskapet vurderer en potensiell børsnotering av YCA.

(TDN Direkt)