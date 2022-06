Bolsonaro lokker Musk med dyrebare metaller

I områder som tilhører Brasils urbefolkning, finnes det niob mer enn nok til å dekke hele verdens behov framover, ifølge U.S. Geological Survey, som kartlegger ressurser over hele verden. Niob er et metall med samme styrke som titan, og som samtidig er like formbart som stål.

President Bolsonaro gikk i 2018 til valg på å omgjøre Brasil til et fyrtårn innen gruveindustrien ved å åpne urfolksområdene der ressursene ligger. Han vant valget, men kjemper fortsatt for å få gjennomslag for sitt omstridte lovforslag.

Sist fredag møtte Bolsonaro den amerikanske SpaceX- og Tesla-sjefen Elon Musk i Porto Feliz utenfor São Paulo. Her foreslo presidenten å starte produksjon av niob-batterier. Bolsonaro uttalte etter møtet at Musk ikke har bestemt seg for å investere i en slik produksjon, men trenger tid for å bestemme seg.

Det er kanskje like greit for Bolsonaro om Elon Musk er lunken til å starte industri basert på metaller fra urfolksområdene i Brasil. Han har ikke lyktes i sine forsøk på å lovfeste utvinning fra de samme områdene. Og nå møter presidenten motstand fra uventet hold.

Ingen vil inn i urfolksområdene

Ibram, den mektige sammenslutningen for gigantene i den brasilianske gruveindustrien, har ifølge organisasjonens president Raul Jungman gjennomført en årlig undersøkelse over industriens engasjementer.

For første gang på flere tiår er det ingen av de organiserte selskapene som søker om å få utvinne gull, tinn, nikkel, jern og andre metaller og mineraler i urfolkenes områder.

Selskapene i Ibram står for 85 prosent av utvinningen i den lovlige gruveindustrien i Brasil. Nyhetsbyrået Associated Press har kontaktet tre av de største aktørene i gruveindustrien. De bekrefter alle å ha trukket seg tilbake fra omstridt utvinning i urfolksområdene.

– Ibram mener det er umulig å søke tillatelser i urfolksområder uten en endring i grunnloven, sier president Raul Jungman til byrået.

To tredeler ville utvinne i urfolksområdene

I Brasil har landets 700.000 urfolk tilhold i 594 urfolksområder. Det utgjør 11 til 12 prosent av landarealet i Brasil.