Scana-eid selskap med ny kontrakt

Scana-eide PSW Power & Automation har signert en kontrakt med svenske Västtrafik i størrelsesordenen 10-50 millioner norske kroner.

PSW Power & Automation leverer komplette kraft- og energi løsninger til offshore og maritim industri. Firmaet har blant annet spesialisert seg på elektrisk kraft, infrastruktur og landstrømsystemer som forsyner skip med energi både i Norge og internasjonalt. Bedriften har spesialisert seg innen landstrømsystemer, og utvider sin produktportefølje til å inkludere DC hurtiglading for elektriske fartøy.

Selskapet opplyser i en pressemelding at oppdraget går ut på å levere hurtiglading til elektriske ferger i Strömstad, Sverige. Västtrafik er et offentlig svensk selskap som er ansvarlig for kollektivtrafikken i Vestre Götaland og Kungsbacka.

– Vi har 40 prosent markedsandel i Norge innen landbaserte strømanlegg for havner, og får stadig sterkere fotfeste i utlandet. Når vi nå utvider tilbudet vårt med hurtiglading for elektriske ferger, øker markedsmulighetene ytterligere. Nærmere 1000 fergeruter i Europa kan betjenes med elektriske ferger, ferger som trenger hurtigladeløsninger, sier Styrk Bekkenes, adm. direktør i Scana.

Videre sier Bekkenes at Scana har som visjon å akselerere avkarboniseringen av havindustrien.