Kongen i statsråd tildelte 10. juni 2022 to nye letetillatelser etter CO2-lagringsforskriften, ifølge en melding fra Olje- og energidepartementet fredag.



- Det er nå tildelt to letetillatelser for lagring av CO2. Tildeling av disse letetillatelsene vil være et viktig bidrag både for å legge til rette for en ny kommersiell næring og ny lønnsom industriell aktivitet som krever lagring av CO2. Disse tildelingene vil styrke utviklingen av dette viktige klimatiltaket, sier olje- og energiminister Terje Aasland.



Departementet offentliggjorde 5. april at det hadde tilbud Equinor en letetillatelse i Nordsjøen, mens en tillatelse i Barentshavet ble tilbudt en gruppe bestående av Equinor, Horisont Energi og Vår Energi.



Selskapene som ble tilbudt andelene har nå akseptert tilbudene. Kongen i statsråd har på bakgrunn av dette i dag gjennomført selve tildelingen av tillatelsene, opplyses det i dagens melding.

(TDN Direkt)