Norske Skog klare for byggestart i Frankrike

Norske Skogs joint venture-selskap Green Valley Energie (GVE), hvor Norske Skog har en eierandel på 10 prosent, er klart til å starte bygging av en biomassekjele etter at gjeldsfinansiering nylig ble fullført.

GVE skal ligge på fabrikkområdet til Norske Skog Golbey i Frankrike og vil være et biomasseenergianlegg som skal produsere elektrisitet og varme fra avfall og restmaterialer.

Planen er at elkraften fra GVE vil bli solgt til kontraktspris i det nasjonale strømnettet, mens dampen vil bli benyttet av Norske Skogs Golbey-fabrikk, opplyser selskapet om i en børsmelding tirsdag.

– Vil skjerme oss

– Biomassekjelen vil sikre stabil, langsiktig forsyning av konkurransedyktig og 100 prosent fornybar damp, som et alternativ til fossile energikilder som naturgass, og vil skjerme oss fra stadig mer volatile energimarkeder, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog.

Biomassekjelen vil bli det største kogenerasjonsanlegget (generer elektrisitet og varme) i sitt slag i Frankrike og skal settes i drift i september 2024. Når den er i gang vil biomassekjelen produsere +200 GWh elektrisk kraft og +700 GWh fornybar varme, som tilsvarer CO2-besparelser på 210.000 tonn pr. år og produsere elektrisitet tilsvarende forbruket til mer enn 13.000 boliger.

GVEs biomassekjele vil årlig bruke rundt 230.000 tonn resirkulert trevirke i tillegg til 20.000 tonn avfall fra industriprosessen.

Pearl Infrastructure Capital er hovedaksjonær på GVE og sitter på en eierandel på 80 prosent. Pearl er et investeringsfond som spesialiserer seg på å finansiere miljøinfrastrukturprosjekter. Og de resterende 10 prosentene av GVE er det fransk industrikonsernet Veolia.

Emballasjeproduksjonen

– Vi er svært glade for at partnerskapet nå er fullfinansiert og klart for anleggsstart. Dette vil i betydelig grad styrke konkurranseevnen til vårt Golbey-anlegg og støtter opp under Norske Skogs strategi om å bli en ledende uavhengig leverandør av resirkulert emballasjepapir, sier Tore Hansesætre, Senior Vice President of Strategic Projects i Norske Skog.

Ved Norske Skogs fabrikkanlegg i Golbey holder de på med å konvertere en avispapirmaskin ved fabrikken i Golbey i Frankrike til å produsere emballasje ved å resirkulere tidligere produsert emballasje.

Ombyggingen på Golbey vil øke Norske Skogs emballasjekapasitet med 550.000 tonn av konkurransedyktig lavutslippsemballasje, til totalt 760.000 tonn.

Etter planen skal Norske Skog starte produksjonen av resirkulert emballasjepapir ved Golbey i fjerde kvartal i 2023.