Norske Skog-konkurrent oppjusterer forventningene

UPM oppjusterer selskapets prognose for første halvdel av 2022 og helåret 2022, fremgår det av en melding tirsdag.

Selskapet venter nå at sammenlignbart driftsresultat vil øke for første halvår og hele året 2022, sammenlignet med fjoråret.

Tidligere har selskapet ventet et sammenlignbart driftsresultat i løpet av første halvår på tilsvarende nivå som i 2021 og et sammenlignbart driftsresultat for hele året på tilsvarende eller høyere nivå som i 2021.

Oppjusteringen skyldes både sterke markedsforhold og styring av marginer i et «utfordrende kostnadsmiljø». Videre er produksjonsøkningen vellykket implementert ved selskapets finske fabrikker etter tariffavtalene som ble signert i april, og leveransene ble raskt gjenopptatt.

(TDN Direkt)