Oppkjøpsfond investerer i Aker Biomarine-spin-off

Oppkjøpsfondet Ocean 14 Capital har inngått en investeringsavtale med AION, ifølge en børsmelding tirsdag.

I henhold til avtalen vil Ocean 14 Capital og Aker BioMarine i fellesskap gi finansiering gjennom en konvertibel lånefasilitet på 40 millioner kroner, likt fordelt mellom de to partene. Finansieringen skal brukes til vekst og arbeidskapital i startfasen for AION.

Videre vil Ocean 14 Capital ta operasjonell kontroll og ha både flertall av stemmerett og styrerepresentanter i selskapet inn mot neste finansieringsfase.

– Med deres innovasjonsfokus på bærekraftige havløsninger, tar vi med oss den rette kompetansen og drivkraften for å ta AION til en ny liga. Jeg er sikker på at AION vil dra nytte av erfaringen, nettverket og bransjeinnsikten som Ocean 14 tilfører selskapet. De har et svært dyktig og anerkjent team og utgjør en ideell partner for AION, kommenterer adm. direktør Matts Johansen i Aker BioMarine.

Aker BioMarine har tidligere kommunisert en prosess for å spinne ut AION av Aker BioMarine.

TDN Direkt