Pryme: Solid fremgang

I løpet av den siste måneden har Pryme arbeidet med å justere prisene i forsyningsavtalen annonsert 4. august 2021, og selskapet opplyser i en børsmelding onsdag at det er gjort solid fremgang i disse forhandlingene.

«Pryme er glade for å kunngjøre at solid fremgang har blitt gjort i disse forhandlingene og at det siste prisforslaget mottatt av Pryme muliggjør et prisnivå som støtter forretningscaset der vårt første anlegg vil være operasjonelt kontantstrømpositiv etter igangkjøring og normal opptrapping», opplyses det.

TDN DIREKT