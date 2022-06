Slamselskapet Cambi er utpekt som vinner av et offentlig anbud for et termisk hydrolyseprosjekt for BIOFOS ved renseanlegget Damhusåen i København i Danmark.

Tildelingen er en såkalt turnkey-kontrakt og har en kontraktsverdi på mer enn 100 millioner kroner eksludert service-opsjoner.

– Cambi har turnkey-erfaring fra flere greenfield-prosjekter og er glade for å ta på seg et større omfang innen slamforedlingsprosjekter. Vi ser frem til å samarbeide med BIOFOS for å gjøre bioenergi mer tilgjengelig ved Damhusåen og dermed styrke Københavns sirkulære økonomi, sier Cambi-sjef Eirik Fadnes.

Prosjektet vil være Cambis tredje i Danmark, med en ventet oppstart i 2024.