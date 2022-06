HAV Groups datterselskap Norwegian Electric Systems har blitt tildelt kontrakter med selskapet Volstad Maritime for leveranse av en batteripakke og tilhørende kontrollsystem for batterilading for undervannskonstruksjonsfartøyet "M/S Volantis", kommer det frem av en melding mandag.

Batteripakken skal leveres i første kvartal 2023, og kontraktsverdien er ikke offentligjort, heter det i meldingen.

(TDN Direkt)