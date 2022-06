7 av 10 ansatte får 24.000 kroner ekstra

Mer enn 14.000 ansatte i Rolls-Royce vil bli tilbudt en engangsutbetaling på 2.000 pund som hjelp for å takle de høyere levekostnadene i Storbritannia, melder BBC News. Det tilsvarer drøyt 24.000 kroner.

Totalt vil tiltaket kunne koste den britiske flymotorprodusenten over 340 millioner kroner.

En talsperson for Rolls-Royce sier til BBC at 70 prosent av selskapets britiske arbeidsstyrke vil motta utbetalingen.

Tidligere denne måneden har bankkonsernet Lloyds Bank tilbudt en engangssum på 1.000 pund til ansatte, ifølge den britiske rikskringkasteren.

Tosifret inflasjon

Inflasjonen i Storbritannia var på 9 prosent i april, det høyeste nivået siden 1982. Prisene på strøm, gass og drivstoff forøvrig ledet an i prisveksten, som var opp fra 7,0 prosent i mars.

Onsdag kommer inflasjonstall for mai, som ventes å vise ytterligere prisvekst.

Knapt noe OECD-land har utsikter til høyere inflasjon enn Storbritannia. Nå tror Bank of England at inflasjonen vil holde seg over 9 prosent de kommende månedene. I oktober, når pristaket på fyring løftes, vil inflasjonen bli over 11 prosent.

Den britiske sentralbanken satte opp styringsrenten fra 1,00 til 1,25 prosent i forrige uke.