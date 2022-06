Gruveselskap ferdig med fase tre av testprogram

Keliber har fullført de tre første fasene av et fire-fase-pilottestprogram. Testprogrammet i pilotskala resulterte i en gjennomsnittlig konverteringsrate på 96,3 prosent i et kontinuerlig høytemperaturkonverterings-pilotforsøk utført i samarbeid med FLSmidth.



Det fremgår av en melding fra Nordic Mining tirsdag.



Keliber uttaler at formålet med testprogrammet er å verifisere funksjonaliteten til malmen fra selskapets største forekomst, Rapasaari, ved alle stadier av prosessen, fra malmutvinning til sluttproduktet litiumhydroksid, heter det i meldingen.

(TDN Direkt)