Havvind-dobbel for Ulstein

Den britiske James Fisher-grupperingen satser på konseptet «Diamonnd SOV» som baserer seg på Ulsteins «Ulstein Twin X-Stern»-design, og er et resultat av samarbeidet i et konsortium bestående av James Fisher and sons, Ulstein Design & Solutions, DNV og Graig Shipping.

– Å bygge SOV-er (serviceoperasjonsfartøy, red. anm) i serier gir betydelige stordriftsfordeler og designet kan bygges ved flere verft samtidig. Etterspørselen etter SOV-er i Storbritannia og ellers er ventet å øke mot slutten av tiåret, sier Jim Hey konserndirektør for forretingsutviling i James Fisher i en kommentar.

Konsortiet er for tiden i samtaler med store verftsgrupper, med sikte på ferdigstilling av det første fartøyet innen utgangen av 2024.

Det andre designsamarbeidet Ulstein kan glede seg over tirsdag er et kundetilpasset HX120-design til Vallianz Holdings' nye hybride tungtransportfartøy fra konsernets designkontor i Rotterdam. Skipet er dimensjonert for å støtte Vallianz' plan om både å transportere de ulike delene til en vindturbin, men også til såkalte «float-over» operasjoner.

Ifølge sjefen ved designkontoret i Rotterdam, Edwin van Leeuwen, er konsernets strategi å utvide fokuset til fartøy innen havvindlogistikk. Siden 2010 har konsernet jobbet med serviceskip til havvindindustrien.