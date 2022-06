Kontraktsummen er på 267 millioner, fremgår det av en børsmelding fredag ettermiddag.

Skjold klassen er en viktig ressurs for Sjøforsvaret og i tillegg til en skipsteknisk modernisering vil kampsystemet erstattes med et tilsvarende system som er i drift på Nansen klassen i dag.

– Kongsberg Defence & Aerospace er stolte over at vi nok en gang får tillit til å fortsette arbeidet med levetidsforlengelsen til Skjold klassen. Vi ser frem til å integrere de beste teknologiske løsningen for å gi Sjøforsvaret kampberedskap», sier adm. dir. Eirik Lie i Kongsberg Defence & Aerospace.

(TDN Direkt)