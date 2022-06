Norsk Hydro saksøkt for forsøpling av elv i Brasil

Ni ofre har sammen med en organisasjon som sier de representerer 11.000 urfolksfamilier i Brasil, saksøkt Norsk Hydro, sju datterselskap og aksjonærer. Seks av aksjonærene holder til i Nederland.

Norsk Hydro avviser anklagene.

Saksøkerne påstår at Hydros fabrikk Alunorte i Barcarena står for farlige utslipp i en elv og at det har vært utslipp i elven i minst 20 år. Fabrikken i Barcarena er verdens største fabrikk for fremstilling av alumina, som er basismaterialet for produksjon av aluminium.

– Mange mennesker har lidd forferdelige helseskader som konsekvens av utslippene. Noen har utviklet ulike former for kreft, andre har utviklet hudsykdommer. Babyer har blitt født med tarmen utenfor kroppen, sa en av saksøkernes advokater.

– Forsøplingen har ført til at mange av urfolksstammene lider av dårlig fysisk helse, i tillegg til at de ikke lenger har tilgang til mat og rent vann, sa advokaten videre.

Brasilianske myndigheter har også anklaget selskapet for å forurense Barcarenas drikkevann.

Mediekontakt i Norsk Hydro Halvor Molland sier at saken allerede er diskutert i brasilianske domstoler.

– Vi mener derfor at disse sakene blir best håndtert lokalt i Brasil. Og vi har bedt den nederlandske domstolen om å utsette saken inntil en endelig avgjørelse er fattet i de brasilianske sakene, sier han.

Molland sier at det ikke er noen bevis for forurensning forårsaket av deres fabrikk.

NTB