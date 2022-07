Ny avtale for hydrogenselskap

EVERFUEL

TVIS og Everfuel har inngått en ny kontrakt i Danmark for utbyggelse av en fasilitet for overskuddsvarme. I forbindelse med avtalen investerer Everfuel i en 4,5 Megawatt varmepumpe for å kjøle ned prosesser forbundet med hydrogenproduksjon.

TVIS, som er det lokale varmenettverket, bygger en 1,2 kilometer lang overføringslinje til Everfuels elektrolyseanlegg HySynergy. Da TVIS og Everfuel signerte sin første avtale for seks måneder siden kunne de supplere om lag 600 husholdninger med varme hvert år, mens den nye avtalen tredobler dette antallet.

– I desember 2021 signerte vi vår første avtale med overskuddsvarme fra hydrogen og PtX-teknologi i Fredrica, og nå øker vi volumet med om lag tre ganger så mye. Vi skaper historie, ikke bare i TVIS men også i den globale distriktsvarmeverden ved å bruke overskuddsvarme fra hydrogenproduksjon, skriver styreleder Lars Schmidt i TVIS.

Viktig teknologi

I børsmeldingen skrives det at utnyttelse av overskuddsvarme fra hydrogenproduksjon er et viktig teknologisk fremskritt.

– Utnyttelsen av overskuddsvarme er en viktig del av vår teknologiske utvikling og forståelse av potensiale i å utnytte lokal varmeoverføring. Med denne avtalen vil effektiviteten være av høyeste standard med en effektivitet på om lag 87 prosent. Det gir oss viktige erfaringer om fase 2, som innebærer ekspansjon av elektrolyseplantasjen til 300 Megawatt i 2025, skriver adm. direktør Jacob Krogsgaard i Everfuel.