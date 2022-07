Frykter kostnadssmell for skipsverft

Den norske verftsnæringen har stått overfor mange utfordringer, og denne sommeren er det særlig to ting som opptar skipsverftene.

Det ene er den såkalte «sediment-saken», hvor noen statsforvaltere har pålagt skipsverft å utarbeide tiltaksplaner for opprensking av sjøbunnen i «verftsnære områder».

Ifølge bransjeorganisasjonen Norske Skipsverft har saken potensial til å eliminere eksistensgrunnlaget for flere av de norske skipsverftene.

– Rett og slett fordi kostnadene kan bli horrible for den enkelte virksomhet, sier Asle Strønen i Norske Skipsverft i en pressemelding.

Ifølge bransjeorganisasjonen viser undersøkelser at forurensingen ikke har noen negativ effekt på livet i sjøbunnen, samtidig som bransjens egne rapporter fastslår at det kan være flere kilder til forurensningen.

Derfor mener organisasjonen at det er et offentlig ansvar å bekoste dette arbeidet, hvis det i det hele tatt er nødvendig av miljøhensyn.

Forskuddsgaranti-ordning

Samtidig ønsker Norske Skipsverft endringer i den såkalte forskuddsgarantiordningen for skipsverftene.

Mange skipsverft har lav egenkapital og mangler evnen til å gi rederiene garantier for innbetalinger i løpet av byggeperioden.

– Skipsverftene har høy byggekompetanse og god produksjonskapasitet, men mangler likviditet å stille som sikkerhet. Vi kan derfor komme i den uheldige situasjonen at rederier velger å bygge sine skip i utlandet, forklarer Strønen.

– Vår oppfordring er at Stortinget ber Nærings- og fiskeridepartementet om at Eksportfinansiering Norge (Eksfin) straks introduserer et nytt produkt

Verftsnæringen ønsker at produktet skal være tilgjengelig for skipsverft som tilfredsstiller begrepet «grønne skipsinvesteringer». Da vil Eksfin kunne gi rederne garantier for deres innbetalinger til byggeverftet i løpet av byggeperioden, ifølge Norske Skipsverft.

– Fra vårt industrielle ståsted er det viktig å foreslå tiltak som kan gi økt aktivitet og sysselsetting i verftsindustrien, samtidig som staten ikke eksponeres for unødig risiko, sier Strønen.