Norsk Hydro får kursmålet sitt nedjustert med fra 100 til 93 kroner fra SEB og fra 75 til 60 kroner fra Arctic Securities. Samtidig gjentar SEB kjøpsanbefalingen sin, mens Arctic opprettholder sin hold-anbefaling, kommer det frem fra en oppdatering fra meglerhusene.

SEB begrunner nedjusteringen med at det er blitt lavere prisforutsetninger og -forventninger for alumina og aluminium. Dette har gjort at de har satt ned estimatene for EBITDA og EPS med 8 prosent for i år, mens for 2023 og 2024 kuttes de med henholdsvis 4 og 7 prosent, skriver TDN Direkt.



Også Arctic begrunner kursmålkuttet med at de har lavere prisforventninger fremover.

«Vi har nedjustert våre estimater betydelig fra tredje kvartal og fremover på lavere priser på London Metal Exchange (LME) og vi forventer at konsensus vil gjøre det samme,» skriver meglerhuset i oppdateringen.

Fire kutt

Med de to seneste nedjusteringene har Norsk Hydro fått kursmålet sitt kuttet av fire meglerhus den seneste uken, fra SEB, Arctic, Nordea Markets og Pareto.

Pareto Securities kuttet i forrige uke kursmålet sitt for Norsk Hydro til 65 kroner pr. aksje fra tidligere 80 kroner og gjentok hold-anbefaling. Mens dagen etter jekket Nordea ned kursmålet sitt fra 75 kroner til 65 kroner,

Nordea mener Hydros lønnsomhet vil forbli sunn de kommende årene, men trolig vil redusert etterspørselsvekst og avtagende logistikkproblemer legge noe nedover press på aluminiumsprisene og prispremiene. Derfor reduserte meglerhuset estimatene sine med 9 prosent for 2023 og 5 prosent for 2024.