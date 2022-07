Emisjonsbeløpet krymper i Nordic Mining

Nordic Mining har i over 15 år jobbet med å få på plass gruvedrift i Engebøfjellet i Sunnfjord kommune. Nå er alle tillatelser på plass, og det eneste som gjenstår er den endelige investeringsbeslutningen. Konsernsjef Ivar S. Fossum har tidligere sagt at den ville komme i løpet første halvår, men det skjer ikke. Men på halvåret siste dag har han i det minste fått på plass et solid bidrag til finansieringen.

Ifølge en børsmelding torsdag morgen er det klart at Nordic Mining selger sine aksjer i det finske litiumselskapet Keliber til sørafrikanske Sibanye Stillwater Limited (SSL) for 483 millioner kroner. Det gir gruveselskapet en gevinst på hele 408 millioner kroner.

– Dette er et hyggelig bidrag som gjør at vi vil se på Engebø-finansieringen med nye øyne, sier Fossum.

Det totale finansieringsbehovet i Engebøfjellet er tidligere anslått til 250 millioner dollar, eller nærmere 2,5 milliarder kroner, fordelt på gjeld, egenkapital og mulig hybridkapital og/eller royalty.

– Salget av Keliber vil være et solid bidrag til vår egenkapital. Dette vil resultere i en langt mindre emisjon og utvanning av dagens aksjonærer, uten at jeg nå kan kommentere hele puslespillet, sier Fossum.

Godt tilbud

Nordic Minings historie i Keliber strekker seg helt tilbake til 2008.

– Vi kjøpte den gangen 68 prosent av aksjene i Keliber fordi vi hadde tro på litium som grunnstoff. Det har vi fremdeles, sier Nordic Mining-sjefen.

Opp gjennom årene har Nordic Minings eierandel blitt utvannet ved flere finansieringsrunder, men selskapet bidro så sent som i 2021 med et mindre beløp i en emisjon. Da SSL for noen år siden kom inn på eiersiden, fikk de samtidig en rett til å bli majoritetseier på et senere tidspunkt. Det er den retten selskapet nå benytter seg av.