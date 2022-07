Goodtech får tillit i karbonfangstprosjekt

Goodtech har blitt tildelt støtte til å bistå Haraldsrud-anlegget i Oslo med anvendelse av aske fra forbrenningsprosessene deres, ifølge en børsmelding.

Asken benyttes til å binde CO2 fra samme forbrenningsprosess, og gjennom det skape et bindemiddel som kan benyttes som tilsetningsmiddel i betong.

«I Goodtech er vi opptatt av hvordan vi som selskap kan bidra til redusert klimaavtrykk, så dette er ikke bare et viktig prosjekt for Haraldsrud og Oslo kommune, men også for oss som bidragsyter. Goodtech satser stort på utvikling av innovative løsninger som skal bistå industrien og tilhørende verdikjeder med å øke sin effektivitet og konkurranseevne - og samtidig redusere sitt fotavtrykk,» sa konsernsjef Margrethe Hauge i meldingen.