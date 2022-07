– Kongsberg-oppkjøp er «game changer»

Kongsberg Defence & Aerospace har signert avtale om kjøp av 77 prosent av det litauiske småsatellittselskapet NanoAvionics, går det frem av en børsmelding tirsdag.

Nåværende majoritetseier AST & Science selger alle sine aksjer, mens ledelsen i NanoAvionics beholder 23 prosent av selskapet.

Partene er blitt enige om en selskapsverdi (EV) på 65 millioner euro på 100 prosent basis. Transaksjonen fullføres etter konkludering av ordinære sluttbetingelser, inkludert eventuelle nødvendige regulatoriske gjennomganger.

Det planlagte oppkjøpet forsterker Kongsberg sin romfartssatsning og produktporteføljen utvides nå til også å inkludere verdensledende småsatellitt produkter og teknologi, skriver selskapet.

– Avtalen om oppkjøpet av NanoAvionics representerer en «game changer» for Kongsbergs romambisjoner. Ved å kjøpe opp NanoAvionics utvider Kongsberg sin romfartsportefølje til også å ha produkter og teknologi for design og produksjon av småsatellitter. Vi har klare ambisjoner om å vokse videre og med dette oppkjøpet tar vi neste steg både for oss og for norsk romindustri, sier konsernsjef Geir Håøy i en kommentar.

(TDN Direkt)