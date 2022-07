Scana melder om betydelig avtale i Tyskland

Scana-eide PSW Power & Automation har signert kontrakt med tyske Zeppelin Rental GmbH for levering av flere mobile batteriløsninger. Scana skriver i en børsmelding at batteriløsningen kan erstatte eller optimalisere de tradisjonelle dieselgeneratorene og vil være av stor betydning for avkarboriseringen.

Ledelsen i Scana beskriver kontrakten som «betydelig», noe som defineres å være i størrelsesorden 10-50 millioner kroner.

– Vi er markedsledende innen landstrømsystemer, og drar i økende grad nytte av megatrenden for elektrifisering. Med denne kontrakten går vi inn i et nytt og raskt voksende marked, sier Styrk Bekkenes, adm. direktør i Scana.

Zeppelin Rental tilbyr utstyrsutleie, midlertidig infrastruktur og bygger logistikk. Batterisystemet vil være en del av Zeppelins utleieflåte og skal brukes i en rekke applikasjoner.

Scana-aksjen stiger 5,5 prosent til 1,32 kroner.