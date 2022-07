Kongsberg melder om kontrakt på 489 millioner

Kongsberg Defence & Aerospace har signert en kontrakt på 489 millioner kroner med Australia. Kontrakten omfatter oppstartsaktiviteter i forbindelse med anskaffelse av Naval Strike Missile (NSM), fremgår det av børsmelding. Ordreinngangen er registrert i andre kvartal 2022.

Den 5. april 2022 kunngjorde den australske regjeringen en akselerert anskaffelse av NSM for å erstatte Harpoon sjømålsmissil på den australske marinens ANZAC-klasse fregatter og HOBART-klasse destroyere.

– Inngåelse av denne kontrakten for å starte anskaffelsen av en australsk NSM-kapasitet er en svært viktig milepæl. Dette er en tydelig demonstrasjon av Kongsbergs forpliktelse til akselerert levering av NSM til den australske marinen for å møte deres krav, sier Øyvind Kolset, konserndirektør Missile Systems i Kongsberg Defence and Aerospace.

Kongsbergs NSM er utviklet i Norge og er et femtegenerasjons missilsystem med lang rekkevidde, designet for å beseire høyt beskyttede maritime mål i krevende miljøer.