3M inngår milliardforlik etter utslippsskandale i Belgia

Beløpet skal investeres til fordel for lokalsamfunnet og Flandern-regionen. De to partene kommenterte forliket i en felles uttalelse onsdag, hvor de skriver at de har løst «langvarige uenigheter» knyttet til produksjonen og utslippet av perfluorerte stoffer (PFASer) ved anlegget.

3M har lenge nektet for at selskapet er ansvarlig for de høye nivåene som er oppdaget i nærheten av Zwijndrecht-anlegget.

PFASer kalles ofte «evighetsstoffer» fordi de knapt brytes ned i naturen og kroppen. De brukes blant annet i biler, klær, elektronikk og matemballasje. Noen av stoffene kan skade fosterutvikling, forårsake kreft og forstyrre hormonbalansen hos mennesker.

Helsemyndighetene i Flandern offentliggjorde i oktober i fjor en studie som viste at 59 prosent av voksne og ungdommer som bor innenfor 3 kilometer fra 3M-anlegget, hadde høye nivåer av perfluoroktansulfonsyre (PFOS), en type PFAS, i blodet.

