Scana-eide PSW Power & Automation har signert en kontrakt for design, sammenstilling og testing av en topside E-House-modul til en internasjonal subsea-kunde. Ledelsen i Scana beskriver kontrakten som «betydelig», noe som defineres å være i størrelsesorden 10-50 millioner kroner.

Modulen designes i henhold til ABS-regelverk for plassering offshore (USA og Brasil) og vil bli utrustet med elektroteknisk utstyr, samt HVAC, passiv og aktiv brannbeskyttelse og brann- og gassovervåking.

– Vi er glade for at vi også har god aktivitet mot offshoresegmentet hvor vi har et bra fotfeste. Oppkjøpet av Trans Construction forsterker PSW Power & Automations produktportefølje, som fører til at selskapet kan gjennomføre slike nøkkelferdige prosjekter, sier Styrk Bekkenes, konserndirektør i Scana.

For noen dager siden meldte PSW Power & Automation at selskapet har signert en kontrakt med tyske Zeppelin Rental GmbH for levering av flere mobile batteriløsninger. Ledelsen i Scana beskrev også den kontrakten som «betydelig».

Torsdag omsettes Scana-aksjen for 1,34 kroner, opp 6,2 prosent.