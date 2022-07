Kongsberg Gruppen møtte ikke forventningene

SE DIRKETE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.15

Kongsberg Gruppen hadde driftsinntekter på 7.567 millioner kroner i andre kvartal i 2022, fremkommer det i kvartalsrapporten. Dette er 12 prosent over andre kvartal 2021, der driftsinntektene lå på 6.762 millioner kroner. Inntektene var også 12 prosent opp fra forrige kvartal, og 183.000 kroner over analytikernes forventninger.

Kongsberg Gruppen (Mill. kr) 2.kv./22 2.kv./21 Driftsinntekter 7.567 6.762 Driftsresultat 1.012 993 Resultat før skatt 676 706 Resultat etter skatt 536 542

Ordreinngangen for selskapet var snaut 11 milliarder kroner, og ordrereserven økte til 54 milliarder kroner. Forventningene var på henholdsvis 9 milliarder og 51,6 milliarder kroner.

– Dagens urolige verdensbilde gir mer uforutsigbarhet på kortere sikt enn hva vi har hatt de siste årene. Samtidig har vi et solid fundament med rekordhøy ordrereserve. Vi har aldri hatt sterkere markedsposisjoner, både i etablerte og nyere markeder, skriver konsernsjef Geir Håøy i kvartalsrapporten.

– Vi vokser

Meglerhusene forventet at selskapet skulle avslutte kvartalet med et resultat før skatt på over 700 millioner kroner, men det tjente kun 676 millioner kroner før skatt, og 536 millioner kroner etter skatt. Resultatet før skatt var altså ned 4 prosent fra samme periode i fjor, og resultatet etter skatt var ned litt mer enn 1 prosent.

Dette betyr at selskapet har levert litt lavere overskuddsmargin før skatt enn det som var forventet. I følge finansdirektør Gyrid Skalleberg Ingerø kom dette som følge av inngåelse av nye leasingkontrakter og valutasvingninger.

– Det kommer rett og slett av at vi vokser, noe som fører til at vi inngår nye leiekontrakter og utvider. Vi har for eksempel inngått nye leiekontrakter på Lysaker og i Trondheim. Dette øker leasingforpliktelsene våre. Vi har heller ikke noe spesielt med gjeld, så når finanskostnadene øker med kun åtte millioner kroner, går det litt på hvordan valutaen slår, sier hun.

Aksjen handlet for rundt 353,4 kroner før børsåpning, men falt over 6 prosent onsdag morgen.

Gjennomsnittlig kursmål mellom fire analytikere er på 369 kroner, varierende fra 350 til 400 kroner. To anbefaler kjøp, og to anbefaler hold.

Landet kontrakt

Som en del av deres fokus på digitale løsninger under Kongsberg Digital (KDI) skal selskapet levere løsninger til Mediterranean Shipping Company (MSC), som har hovedkvarter i Geneva.

– Vi jobber kontinuerlig for at KDI skal levere på sine planer, og de leverer sterkere og tar nye posisjoner hver dag, særlig innenfor energimarkedet og det maritime markedet. De leverer både på digitale tvillinger, samt at vi signerte en flåteavtale med MSC, som var veldig viktig for oss. Når en reder som MSC velger digitale løsninger fra Kongsberg Gruppen blir vi selvsagt veldig stolte og fornøyde med det. Løsningen går ut på å samle data på fra et skip eller en flåte. Dette er data som er kontekstualisert, noe som gjør at rederen kan effektivisere skipsoperasjonen sin og dermed selvsagt redusere utslipp og kostnader, sier konsernsjef Geir Håøy.

– Avtalen er en femårig avtale som omfatter leveranse av Vessel Insigt og applikasjonen Vessel Performance til nærmere 500 fartøy, står det i kvartalsrapporten.