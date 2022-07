Stig Remøys Olympic kontraherer, i første omgang, to konstruksjonsstøttefartøy (CSOV) til havvindindustrien fra Ulstein Verft, det fremgår av en pressemelding torsdag.

Kontrakten omfatter også opsjon på ytterligere to skip.



– Vi er svært glade for å jobbe med Olympic igjen, en viktig og innovativ kunde vi har hatt et svært godt samarbeid med gjennom mange år og gjennom mange komplekse og og vellykkede prosjekter tidligere, sier konsernsjef Cathrine Kristiseter Marti i Ulstein Group i en kommentar.

– Med det nåværende og krevende økonomiske og politiske landskapet er disse kontraktene et resultat av et pragmatisk og godt samarbeid mellom partene, der begge parter har strukket seg langt for å finne gode og bærekraftige løsninger, sier Marti videre.

Olympic har tidligere fått bygget seks skip ved verftet i Ulsteinvik, og Stig Remøy er sikker på at han vil bli også denne gangen:

– Vi har sett både i inn- og utland og har landet på at Ulstein er det beste alternativet. Det er stor mangel på slik tonnasje så vi regner ikke med at det blir noe problem å plassere skipene, usikkerhetsmomentet har vært å få levert dem i tide. Det er vi trygge på at Ulstein klarer, sier Remøy til Finansavisen.

Om prislappen sier han: