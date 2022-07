Carnegie gjentar en kjøpsanbefaling på Elkem, mens kursmålet nedjusteres til 50 kroner fra tidligere 60 kroner. Det fremgår av en oppdatering fra meglerhuset onsdag.

Meglerhuset forventer enda et sterkt kvartal fra selskapet, men nedjusterer kursmålet for å reflektere at verdsettelsene i sektoren har kommet noe ned i det siste.

TDN Direkt