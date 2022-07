Sterk topplinjevekst for Jotun

Jotun venter videre salgsvekst i alle segmenter i kommende kvartaler, men økende inflasjon og lavere vektsutsikter for den globale økonomien, konflikten mellom Russland og Ukraina, vedvarende globale logistikkutfordringer og koronapandemien skaper betydelig usikkerhet fremover.

Det skriver selskapet i en oppdatering for andre kvartal 2022 torsdag.

Videre skriver Jotun at høye råvarepriser vil fortsatt være en utfordring på kort sikt, men at prisøkninger ventes i økende grad å kompensere for økte råvarekostnader. Det er også tegn til at råvarepriser nå har nådd en topp.

Jotuns driftsresultat økte med 6 prosent i andre kvartal sammenliknet med andre kvartal i fjor som følge av økte salgsinntekter. Imidlertid er driftsresultatet i første halvår i år 8 prosent lavere enn samme periode i fjor, i hovedsak som følge av lavere bruttomarginer drevet av høyere råvarepriser.

I første halvår 2022 fikk Jotun et driftsresultat på 1.914 millioner kroner, mot et driftsresultat på 2.079 millioner i samme periode året før. Driftsinntekter i perioden var 13.397 millioner kroner, mot 11.297 for samme periode året før.

«Salgsinntektene hittil i år har økt med 19 prosent sammenliknet med samme periode i fjor. Den sterke veksten er primært drevet av prisøkninger, men økte salgsvolumer bidro også til den positive utviklingen. Alle segmenter kan vise til tosifret prosentvis salgsvekst hittil i år, og salget øker i alle regioner med unntak av Skandinavia. I det skandinaviske markedet har den generelle etterspørselen etter maling gått tilbake etter en markant oppgang under koronapandemien i 2020 og 2021», heter det i oppdateringen.

Orkla har en eierandel på 42,6 prosent i Jotun. De nevnte under presentasjonen at økt aktivitet i asia med skipsbygging bidro til mye vekst.

TDN Direkt