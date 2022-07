Borregaard landet inntekter på 1.744 millioner kroner i andre kvartal 2022, noe som var opp fra 1.511 millioner kroner i samme periode i fjor. Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) kom inn på rekordhøye 445 millioner kroner, opp fra 416 millioner kroner i samme periode i fjor.

BioSolutions og Fine Chemicals bidro til resultatfremgangen, og for førstnevnte trekker selskapet frem høyere salgspriser og en sterk produktmiks – delvis motvirket av kostnadsinflasjon. For Fine Chemicals trekkes også økte priser frem, mens lavere leveranser trakk ned i tillegg til økte kostnader.

– Motstandsdyktig strategi

BioMaterials trakk for øvrig ned EBITDA-resultatet, som ellers fikk en positiv valutaeffekt for kvartalet.

– Vår spesialiseringsstrategi med ledende og diversifiserte markedsposisjoner har vist seg motstandsdyktig mot betydelig kostnadsinflasjon og utfordringer i verdikjeden, sier konsernsjef Per A. Sørlie i en kommentar.

Resultatet før skatt gikk fra 296 til 322 millioner kroner, mens Infront-konsensus ifølge TDN Direkt pekte mot 291 millioner kroner.

Kontantstrøm fra driften i kvartalet kom inn på 182 millioner kroner, mot 458 millioner kroner i samme periode i fjor. Den negative påvirkningen kommer fra en betydelig økning av arbeidskapitalen, som igjen skyldes hovedsakelig høyere lagerverdier og salgspriser – som påvirker kundefordringer.

Prisøkninger fra 1. juli

Fremover forventer selskapet at den positive markedsutviklingen fortsetter for BioSolutions i andre halvår, og ytterligere prisøkninger er gjennomført fra 1. juli. Samlet salgsvolum for helåret 2022 ventes å være litt under volumene i 2021.

For BioMaterials ventes en gjennomsnittspris i salgsvaluta omtrent 30 prosent over 2021-nivået i tredje kvartal, hvorav en prisøkning på 10 prosent er påslag for økte kostnader. Totalt salgsvolum for hele 2022 forventes å bli lavere enn i fjor.

Borregaard trekker videre frem gunstige markedsforhold for biodrivstoff i flere EU-land, men noterer seg også at energi- og råvarekostnadene vil øke ytterligere i andre halvår sammenlignet med første halvår. For eksempel estimeres 25-30 prosent økning i trevirkekostnadene.

Spotprisene for energi representerer ifølge rapporten den største usikkerheten for resten av året.