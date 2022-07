Titanic-verft får sin første forsvarskontrakt

Det Belfast-baserte verftskonsernet Harland & Wolff er tildelt en kontrakt verdt 55 millioner pund for å pusse opp et minejaktfartøy som deretter skal selges videre til det litauiske forsvaret, skriver The Telegraph.

Dette er den første kontrakten verftet – som er mest kjent for å ha bygget Titanic – har fått med forsvaret i løpet av sin 161 år lange historie.

Kontrakten med forsvaret kommer bare uker etter at britiske skattemyndigheter ønsket å slå verftet konkurs som følge av en ubetalt skatteregning på drøyt 92.000 pund. Ifølge selskapet var den eneste årsaken til at regningen ikke var betalt var en feil i regnskapssystemene.

Skattemyndighetene så seg dog nødt til å ta tilsvarende grep overfor verftet også tidligere i år

Det britiske forsvarsdepartementet har avstått fra å kommentere til The Telegraph om de to konkursbegjæringene ble tatt i betraktning da kontrakten ble tildelt.

Adm. direktør i Harland & Wolff, John Wood sier til avisen at kontrakten representerer et vannskille.

– Kontrakten bekrefter at selskapet er et godt alternativ til de befestede leverandørene, og et bevis på at myndighetene kan gå andre steder. Den anerkjenner også investeringene vi har gjort de seneste to årene som gjør oss i stand til å gjennomføre slike byggeprogrammer, sier Wood til den britiske avisen.

Harland & Wolff skal også være blant de to siste verftene i anbudsrunden om å bygge et nytt kongeskip som erstatning for «HMY Britannia», en kontrakt verdt vel 250 millioner pund.

Fremover har verftet ha et ønske om å posisjonere seg som leverandør av skip til havvindindustrien.