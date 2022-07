I en oppdatering mandag kommer det frem at Sparebank 1 Markets oppgraderer Orkla fra selg til en nøytralanbefaling, Samtidig hever meglerhuset kursmålet fra 70 kroner til 82 kroner pr. aksje.

Ifølge TDN Direkt kommer endringen etter at meglerhuset oppjusterte prognosene for topplinjen i 2022-2024 med mellom 5 og 6 prosent, en vekst de forventer at vil bli drevet av organisk vekst fra prisøkninger innenfor BCG-segmentet og høye elektrisitetspriser for Hydro Power.

Anslaget for marginen innen BCG i år er nedjustert til 9,8 prosent fra tidligere 10,0 prosent, samtidig som at forventningene til driftsresultatet har økt med 2,9 prosent.

Orkla, hvor styreleder Stein Erik Hagens Canica er største eier med en eierandel på 19.99 prosent, har falt nesten 4 prosent i år, men er opp nærmere 10 prosent den seneste måneden.

Fersk sjef

OPPGRADERT: Konsernsjef Nils K. Selte og Orkla. Foto: Thomas Bjørnflaten

I forrige uke la Orkla frem tall for andre kvartal, noe som var konsernsjef Nils K. Seltes første kvartal i sjefsstolen, og kvartalet var preget av inflasjon, energikrise og økte priser på innsatsfaktorene til selskapets produkter. Men siden Seltes tiltredelse 11. april har selskapet likevel klart å øke både topp- og bunnlinje.

Konsernets driftsinntekter økte til 14,3 milliarder kroner, opp 21 prosent fra tilsvarende kvartal året før, og 8 prosent fra årets første kvartal. Resultat før skatt endte på 1,9 milliarder kroner, en økning på 38 prosent fra året før.



Da han presenterte tallene for andre kvartal fortalte Selte at de internt i Orkla har iverksatt omfattende analysearbeid for å identifisere mulige forbedringsområder. Spesifikke grep selskapsledelsen tenker å ta ville han ikke dele, men understreket strategien som skal satses på.

– Orkla kommer til å opptre mer som en eier enn en driver fremover, og vi kommer til å gjøre underselskapene våre mer ansvarlige og selvstendige når det gjelder egen utvikling, sa han.