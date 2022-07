SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 11.00

Andre kvartal i 2022 ble syvende kvartalet på rad med forbedret driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) for Elkem. Det gode resultatet var spesielt drevet av sterke resultater for silikonprodukter og karbonløsninger. Selskapet mener utsiktene for tredje kvartal er gode.

EBITDA var i snitt ventet å være 3.699 millioner kroner, mens fasiten ble 3.924 millioner. Analytikerkorpset forventet at totale driftsinntekter skulle komme på 10.845 millioner kroner, mens de ble på 12.326 millioner kroner.

– Elkem har fortsatt å dra nytte av en sterk posisjon basert på operasjonell dyktighet, gunstige energikostnader og tilgang til kritiske råvarer. De sterke resultatene for første halvdel av året sørger for en attraktiv utbytteavkastning for 2022, og utsiktene er også bra for neste kvartal, sier konsernsjef Helge Aasen i Elkem.

Han fortsetter:

– Vi fortsetter å utvikle selskapet i tråd med vår strategi, med fokus på produktspesialisering og sterke kostnadsposisjoner, og med en sterk ESG-profil.

Analytikerne forventet i snitt at Elkem skulle legge frem et resultat før skatt på 3.191 millioner kroner for andre kvartal 2022, sammenlignet med 789 millioner i samme kvartal året før. Fasiten ble 3.773 millioner kroner.

Rammet av Kina-restriksjoner

«Silikonvirksomheten er blitt påvirket av covid-restriksjoner i Kina og en forsinket oppstart etter vedlikeholdsarbeid i Frankrike. Covid-restriksjonene i Kina har resultert i redusert etterspørsel for silikonprodukter, som kombinert med ny oppstrømskapasitet har resultert i økte lagernivåer og en påfølgende prisnedgang», heter det fra Elkem.

Selskapet estimerer at de franske forsinkelsene hadde en negativ EBITDA-effekt på 100 millioner kroner i andre kvartal.

Elkem (Mill. kr) 2. kv./22 2. kv./21 Driftsinntekter 12.326 7.332 Driftsresultat 3.428 841 Resultat før skatt 3.773 789 Resultat etter skatt 2.986 618

«Elkem har inngått nye, syvårige kraftkontrakter i Norge med oppstart i 2027 for et samlet volum på 2,5 TWh. Elkem har nå sikret cirka 80 prosent av sitt kraftforbruk i Norge frem til 2026 til konkurransedyktige priser,» opplyses det videre.