Motvind for Lockheed Martin

Den amerikanske våpenprodusenten Lockheed Martin fikk et resultat på 6,32 dollar pr aksje i andre kvartal 2022, mot 6,52 dollar pr aksje i samme kvartal året før, ifølge deres rapport for andre kvartal. Resultatet var ventet til 6,39 dollar, ifølge estimater innhentet av Refinitiv.



Lockheed hadde en omsetning på 15,4 milliarder dollar i kvartalet. Til sammenligning fikk selskapet en omsetning på 17,0 milliarder i samme periode året før, mens det var ventet en omsetning på 16,05 milliarder dollar.



For 2022 venter selskapet nå en omsetning på rundt 65,25 milliarder dollar, fra tidligere 66 milliarder dollar, og et resultat pr aksje på 21,55 dollar, fra tidligere 26,70 dollar pr aksje, skriver de i rapporten.

Hatt flere problemer

Kvartalsvis salg i Lockheeds største avdeling, Aeronautics, som produserer F-35, falt 12 prosent til 5,8 milliarder dollar.

Finansdirektør i selskapet, Jay Malave, uttalte til Reuters at F-35-programmet hadde tapt seg på grunn problemer innen statlig finansiering av programmet, mens problemer i forsyningskjeden også rammet avdelingen bredt.

Mandag ble likevel Lockheed og Pentagon enige om en treårig avtale for F-35 som vil gi ny finansiering til programmet.