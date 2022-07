SEB høyner kursmålet på Elkem til 75 kroner pr. aksje, fra 70 kroner, og gjentar en kjøpsanbefaling.

Det fremgår av en oppdatering fra meglerhuset tirsdag.

Meglerhuset løfter estimatene for å reflektere de bedre enn ventede andrekvartalsresultatene og utsiktene, og skriver at de nå er godt over konsensus.

Elkem levete kvartalstall tirsdag:

TDN Direkt