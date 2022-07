Kraft- og automasjonsselskapet ABB har besluttet å forlate Russland, og har innledet prosessen med å avvikle sin virksomhet i landet. Bakgrunnen er Ukraina-krigen og effekter av tilknyttede internasjonale sanksjoner, går det frem av en pressemelding.

Avviklingen belastet regnskapet for andre kvartal med 57 millioner dollar, hvorav 23 millioner kommer til å påvirke kontantstrømmen i tredje kvartal.

Russland sto tidligere for 1-2 prosent av årlige inntekter for ABB-konsernet som har rundt 750 ansatte og to produksjonsanlegg i landet.

ABB har siden krigsutbruddet sluttet å ta imot nye ordre i Russland, men derimot oppfylt et lite antall eksisterende avtaleforpliktelser med lokale kunder.

Toppet konsensus

Konsernet la torsdag frem et operasjonelt driftsresultat (EBITA) på 1.136 millioner dollar i andre kvartal 2022, noe som var litt opp fra 1.113 millioner dollar i samme periode i fjor.

Omsetningen steg fra 7.989 til 8.807 millioner dollar. EBITA-marginen kom dermed inn på 15,5 prosent for kvartalet.

Infront-estimater pekte ifølge TDN Direkt mot en EBITA-margin på 14,6 prosent i kvartalet, altså 1.087 millioner dollar i EBITA av inntekter på 7.398 millioner dollar.

Ordreinngangen i andre kvartal kom på 8.807 millioner dollar, mot ventet 8.743 millioner dollar.

ABB-aksjen stiger 0,5 prosent i Stockholm torsdag formiddag.