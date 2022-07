DNB Markets senker kursmålet på børstaper

DNB Markets senker kursmålet på Cambi-aksjen fra 12 til 8 kroner og gjentar sin kjøpsanbefaling på aksjen. Ifølge TDN Direkt har meglerhuset kuttet omsetningsestimatet for 2022 med 11 prosent for å gjenspeile usikkerheten knyttet til forsyningskjedeproblemene som ble fremhevet i rapporten for første kvartal.

I 2022 har det vært flere rokeringer i Cambi-ledelsen. 22. april ble Eirik Fadnes utnevnt som ny adm. direktør i selskapet, og etterfulgte dermed Per Audun Lillebø som gikk inn i rollen som styreleder. I begynnelsen av juni ble Mats Tristan Tjemsland ansatt som ny finansdirektør i Cambi. Han tiltrer stillingen 1. november 2022.

I midten av juni meldte Cambi at selskapet er utpekt som vinner av et offentlig anbud for et termisk hydrolyseprosjekt for BIOFOS ved renseanlegget Damhusåen i København i Danmark. Tildelingen er en såkalt turnkey-kontrakt og har en kontraktsverdi på mer enn 100 millioner kroner eksludert service-opsjoner.

Fredag formiddag omsettes aksjen for 6,20 kroner, opp 0,7 prosent, noe som gir selskapet en markedsverdi på nesten én milliard kroner. I løpet av det siste året har aksjen falt 55 prosent mens den er ned 33 prosent hittil i år.