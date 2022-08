Nedgang for norsk PMI

PMI for juli falt med 1,4 poeng til 54,6 poeng, sammenlignet med reviderte 56,0 poeng i juni (56,4), ifølge en melding fra DNB og NIMA mandag.

Det var nedgang i indeksene for produksjon, ordre og sysselsetting. Et veid gjennomsnitt av disse tre underindeksene gikk ned med 1,5 poeng til 53,9, noe som fortsatt er litt høyere enn normalt, fremgår det.

Indeksen for leverandørens leveringstid avtok litt, men er fortsatt på et høyt nivå. Indeksen har likevel trukket ned over tid og indikerer dermed at stadig færre rapporterer om økt leveringstid. Indeksen for lager av innkjøpte varer steg litt i juli. Noen rapporterer her om redusert produksjon, mens andre viser til at de har mottatt varer som har ligget til bestilling.

Det er fortsatt mange som rapporterer om oppgang i innkjøpspriser, og små endringer siden juni. Prisoppgangen er bredt basert, men noen trekker frem nedgang i prisene for trelast og metaller. Kun 43 svar for juli gjør indeksen særlig usikker, noe som ikke er uvanlig for juli måned.

(TDN Direkt)