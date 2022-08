Resultatvekst for Bewi

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.30



Omsetningen til Bewi endte på 277 millioner euro i andrekvartal, sammenliknet med 198 millioner euro samme kvartal året før. Årets omsetning tilsvarer i overkant av 2,77 milliarder kroner.

Dette ga et årsresultat på 24,9 millioner euro, eller 250 millioner kroner, sammenliknet med 14,4 millioner euro i andrekvartal 2021.

Selskapet fikk en justert ebitda på 40 millioner euro i andre kvartal 2022, sammenlignet med 32 millioner euro i samme periode året før. Ebitda-marginen ble 16,8 prosent i kvartalet, mot 15,7 prosent samme periode året før. Den justerte ebitda-marginen ble 14,6 prosent, mot 16,0 prosent.

– Vi er glade for å kunne presentere enda et rekordkvartal for Bewi. Resultatene støttes av en fortsatt stor etterspørsel fra nøkkelmarkedene våre, gode driftsprestasjoner, og god prissetting, skriver adm. direktør Christian Bekken i en børsmelding.