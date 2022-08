SpareBank 1 Markets hever kursmålet på børsrakett

For fire uker siden presenterte Norske Skog sine kvartalstall, noe som endte med en kursoppgang på nesten 19 prosent. Selskapet fikk et EBITDA-resultat på 905 millioner kroner i andre kvartal, en oppgang fra 610 millioner kroner i første kvartal.

«Til tross for turbulente råvare- og energimarkeder i kvartalet, har vi klart å oppnå forbedrede marginer på papirproduktene våre. Våre fabrikker har kjørt med full kapasitet gjennom kvartalet», uttalte konsernsjef Sven Ombudstvedt i forbindelse med kvartalspresentasjonen.

SpareBank 1 Markets hever kursmålet

Nå jekker SpareBank 1 Markets opp kursmål på Norske Skog fra 80 til 100 kroner, samtidig som kjøpsanbefalingen gjentas.

Meglerhuset understreker at den nåværende markedsbalansen for publikasjonspapir i Vest-Europa er stram med lave lagernivåer, samtidig som det ventes at markedet vil forbli stramt de kommende kvartalene.

«Mens marginale produsenter sliter med høye energikostnader, opererer Norske Skog på gunstige energikontrakter i Norge, økt omsetning fra CO2-kompensasjon og salg av CO2-kvoter vil mest sannsynlig løfte EBITDA for andre kvartal ytterligere», skriver SpareBank 1 Markets, ifølge TDN Direkt.

Flere hevet kursmålet etter kvartalstallene

Kort tid etter at Norske Skog presenterte sine kvartalstall i midten av juli valgte DNB Markets og ABG Sundal Collier å heve kursmålet på aksjen. Førstnevnte meglerhus økte kursmålet fra 90 til 100 kroner, og gjentok sin kjøpsanbefaling mens sistnevnte jekket opp kursmålet fra 70 til 75 kroner.

Tirsdag omsettes aksjen for 71,15 kroner, opp 1,7 prosent, noe som gir selskapet en markedsverdi på 6,7 milliarder kroner. Hittil i år har aksjen gått opp rundt 85 prosent.