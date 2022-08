– Oppstart av Moses Lake er godt på vei

Polysilisiumanlegget i Moses Lake er bærebjelken for REC Silicon. Fabrikken, som ligger i den amerikanske delstaten Washington, har vært stengt ned siden 2019 på grunn av effekter fra handelskrigen mellom USA og Kina.

Det er varslet oppstart i 2023, og konsernsjef James May kan fortelle at REC Silicon nå er godt på vei med å klargjøre for oppstart.

– Den nylig godkjente støttepakken Inflation Reduction Act er ventet å drive frem store investeringer for å utvikle en robust verdikjede for solindustrien i USA. REC Silicons produksjon i USA er ideelt posisjonert til å sikre at målene i denne lovgivningen blir realisert. I tillegg understreker fornybarpakken vår avgjørelse om å starte opp FBR-produksjonen. Tiltak for å starte opp Moses Lake er godt på vei, og vi planlegger første produksjon i fjerde kvartal 2023, sier han.

Godt i gang

Målet er at anlegget skal produsere på 50 prosent kapasitet i andre kvartal 2024, og 100 prosent kapasitet i fjerde kvartal 2024.

Innkjøp av utstyr og materialer er i gang, opplyser REC, og selskapet har startet ansettelser av personell til stillinger som er kritisk for at en oppstart kan gjennomføres. Det arbeides også med fullføre detaljerte ingeniør- og byggeplaner.

REC mener det vil trenge 150 millioner dollar til oppstarten. Dette skal finansieres gjennom gjeld, hybridlån og egenkapital.

Det er ennå ikke sikret noen endelig leveringsavtale for polysilisiumet, men det er inngått en intensjonsavtale (MoU) med Hanwha Solutions.

– Vi har inngått en avtale med Hanwha for 100 prosent av polysilisiumet fra Moses Lake, sier James May.

REC Silicon (Mill. USD) 2. kv./22 2. kv./21 Driftsinntekter 45,0 35,6 Driftsresultat −7,8

0,6 Resultat før skatt −23,7 −5,4 Resultat etter skatt −23,7 −5,4

Når leveringsavtalen vil være i boks er usikkert.

– Det avhenger av forhandlingene. Jeg forventer at det vil skje mot slutten av tredje kvartal eller inn i fjerde kvartal, sier han.

REC understreker at dersom oppstarten ikke støttes av etterspørsel etter polysilisium, eller etterspørsel etter silangass fra batteriindustrien, vil selskapet utsette oppstart.

Røde tall

REC Silicon hadde omsetning på 45 millioner dollar i årets andre kvartal, sammenlignet med 34,6 millioner dollar i første kvartal. Resultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) havnet på negative 1,1 million dollar, mot positive 3,6 millioner dollar kvartalet før.

Fallet i EBITDA er på grunn av høyere energikostnader sammenlignet med første kvartal, fremkommer det i rapporten.

REC Silicon tapte 23,6 millioner kroner på driften, et hopp fra negative 5,4 millioner dollar i andre kvartal i fjor.

Kontantbalansen pr. 30. juni 2022 var på 173 millioner dollar, et fall på 31 millioner dollar.