Elopak løftet inntektene – spår bedre marginer

Elopak økte i andre kvartal omsetningen med 7 prosent til 259 millioner euro, støttet av prisøkninger og introduksjon av Naturepak.

Fortsatt høye råvarepriser påvirket imidlertid resultatet negativt med cirka 14 millioner euro.

Driftsresultatet endte på 16,5 millioner euro, opp fra 14,8 millioner i andre kvartal 2021.

– Jeg er glad for å kunngjøre sterk inntektsvekst og lønnsomhet for Elopak i andre kvartal. Vi jobber aktivt med å redusere effekten av de høye råvareprisene og det utfordrende forretningsklimaet, og vi forventer at marginene vil bedre seg i andre halvdel av 2022, sier Elopak-sjef Thomas Körmendi i en kommentar.

Etter meldingen i første kvartal om suspendering av virksomheten i Russland, ble denne i sommer solgt til den lokale ledelsen.

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 9.00