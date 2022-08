Milliardinntekter for Arendals Fossekompani

Arendals Fossekompani hadde en omsetning på 1,1 milliarder kroner i andre kvartal, opp fra 0,9 milliarder i samme periode i fjor.

Driftsresultatet endte på 70 millioner kroner, mot 77 millioner i andre kvartal 2021.

– Vi leverer et sterkt resultat. Høyere strømpriser trekker resultatet opp, mens ekstraordinære kostnader knyttet til tre strategiske oppkjøp belaster resultatet noe, sier Arendals Fossekompani-sjef Ørjan Svanevik i en kommentar.

Selskapet trekker i rapporten frem at AFK Hydropower, til tross for lavere produksjon, leverte betydelige inntekter og et godt driftsresultat, og at også Volue og NSSLGlobal leverte sterke tall.

Driftsresultatet i kvartalet er negativt påvirket av transaksjonskostnader på 11 millioner kroner og negativt driftsresultat på 17 millioner kroner i forbindelse med nye oppkjøp.

Selskapet har besluttet å utbetale et utbytte for kvartalet på 0,95 kroner pr. aksje.

Ved utgangen av andre kvartal hadde Arendals Fossekompani en kontantbeholdning på 1.043 millioner kroner.