Agilyx-datter sikrer ekstern finansiering

Agilyx kunngjør at Cyclyx har sikret inntil 14,8 millioner dollar i ekstern finansiering for sitt første «Circularity Center», som er et avansert prosesseringsanlegg for plastråstoff i Texas, opplyses det i en børsmelding.

Den ekstern finansieringen vil tillate fullføring av prosjektering og for å legge til rette for bestillinger av nøkkelutstyr med lang leveringstid, hvorav 1,75 millioner dollar allerede er mottatt, skriver selskapet.

Forventet ferdigstillelse av byggingen vil være i andre halvdel av 2023 og produksjonsstart forventes i første kvartal 2024, opplyses det.

(TDN Direkt)