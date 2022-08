Salget av trebaserte byggevarer som konstruksjonsvirke og trelast i juni og juli falt nasjonalt med 39,4 prosent sammenlignet med samme periode i fjor målt i volum.

Fjoråret var et rekordår for trelast, med rekordsterk etterspørsel og salgstall. Men sammenlignet man med tallene for 2019, som var siste året før pandemien slo inn, faller fortsatt salget med hele 28 prosent, viser statistikk fra Treindustrien.

Samtidig økte eksporten av trelast i juli med 15 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor. Mens eksporten av sagtømmer som råvare fortsetter å øke og kunne vise til en vekst på 30,7 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, viser tall fra SSB.

For impregnert som produkt var produksjonen ned 20,4 prosent i juli sammenlignet med juli 2021.

Vil unngå massepermitteringer

VIL HA TILTAK: Adm. direktør Heidi Finstad i Treindustrien. Foto: Ingar Sorensen

– Det varsles om kraftig oppbremsing i ordreinngangen i byggenæringen som følge av den makroøkonomiske situasjonen. Samtidig er det drastiske økninger blant annet i drivstoff- og energikostnader, sier adm. direktør Heidi Finstad i Treindustrien.

Ifølge Finstad er bedriftene i treindustrien i gang med investeringer i milliardklassen for å møte behovet for ny grønn industri og for å henge med i konkurransen i Europa om rask omstilling for å nå klima- og miljømål.

– Rekylen etter pandemien treffer oss nå. Næringslivet trenger tiltak som ikke forverrer inflasjonen, og som samtidig gjør at man unngår massepermitteringer i byggenæringen, Norges største fastlandsnæring, sier Finstad.

Finstad sier hun vil vri virkemidler mot en stegvis energieffektivisering av bygg. Slik at både vanlige husholdninger og næringsliv spare strøm samtidig som man kan unngå permitteringer i byggenæringen.