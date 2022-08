Hyundai-leverandør innrømmer bruk av barnearbeid i USA

En underleverandør til Hyundai, som holder til i den amerikanske delstaten Alabama, ble mandag anklaget av det amerikanske arbeidsdepartementet for brudd på føderale barnearbeidslover ved en fabrikk i delstaten.

Ifølge føderale rettsdokumenter som Reuters har gått igjennom har SL Alabama LLC, som er et datterselskap av det sørkoreanske selskapet SL Corp, ansatte mindreårige arbeidere ved fabrikken i Alexander City, Alabama. Fabrikken sysselsetter til daglig rundt 650 personer i den amerikanske delstaten.

SL Alabama skal etter anklagene ha gjentatte ganger brutt arbeidsbestemmelser ved å «ansette undertrykkende barnearbeid» og «mindreårige under 16 år», hevder arbeidsdepartementet.



I både føderal lov i USA og i Alabamas egne lover er det forbudt for tenåringer og barn under 16 år å jobbe i de fleste industrielle fabrikkmiljøer fordi det kan være farlige for mindreårige.

Vil samarbeide

SL Alabama innrømmer ovenfor Reuters at barn har jobbet på fabrikken, hvor de produserer frontlykter, baklys og andre komponenter for Hyundai, Kia og andre tilknyttede selskaper. Ifølge SL har de mindreårige blitt ansatt av et eksternt rekrutteringsfirma som ikke er blitt navngitt.

«Vi samarbeidet fullt ut med etterforskningen til arbeidsdepartementet, og vi er i ferd med å fullføre vårt verifiseringssystem slik at mindreårige ikke vil kunne arbeide fremover,» sier SL Alabama i en uttalelse til Reuters.

Avsløringen kommer bare én måned etter at det ble avdekket bruken av barnearbeid ved et annet bildelerfabrikk i Alabama som drives av Hyundais datterselskap Smart Alabama LLC.

«Vi har retningslinjer og prosedyrer på plass som krever overholdelse av alle lokale, statlige og føderale lover,» heter det i en uttalelse fra Hyundai.



Forliksavtale

Sammen med anklagen mot SL Alabama ble en foreslått forliksavtale mellom myndighetene og delprodusenten innlevert til retten.

I denne avtalen går SL Alabama med på å slutte å ansette mindreårige, de skal straffe alle ledere som er klar over bruken av mindreårige ansatte og stanse ethvert forhold til rekrutteringsselskap som leverer barnearbeidere.

Avtalen med ble signert av en advokat fra SL Alabama og en advokat fra arbeidsdepartementet den 18. august, men mangler fortsatt underskriften fra en dommer for å bli rettskraftig, skriver Reuters.

Rettsdokumentene sa ingenting om hvor mange mindreårige det er snakk om eller hva slags type jobber de utførte ved SL Alabamas produksjonslokaler. Det er også uklart hvorvidt selskapet eller rekrutteringsselskapene står ovenfor bøter eller andre typer straffer.