Storaksjonær ønsker å selge aksjer i Norske Skog for 782 millioner

NS Norway Holding AS, et selskap som kontrolleres av Oceanwood Capital Management LLP, har engasjert Carnegie og Pareto Securities for å utforske et potensielt blokksalg av aksjer i Norske Skog.

Selger vurderer å selge inntil 11 millioner aksjer, hvilket tilsvarer ca. 11,7 prosent av selskapets utestående aksjer. Salgssummen bestemmes gjennom en akselerert bookbuilding-prosess.

NS Norway Holding kontrollerer 26,9 millioner aksjer i Norske Skog, hvilket tilsvarer en eierandel på litt over 28,5 prosent.

Onsdag sluttet aksjen på 71,15 kroner. Om vi tar utgangspunkt i denne aksjekursen, betyr det et aksjesalg på mer enn 782 millioner kroner. NS Norway Holding vil inngå en 90-dagers vanlig lock-up med forvalterne for aksjene som ikke selges i denne runden.

Hittil i år har verdien på Norske Skog økt med mer enn 85 prosent.